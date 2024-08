Serie B Modena-Bari 2-1: gli highlights del match

Il Modena conquista una vittoria preziosa e in rimonta contro il Bari, imponendosi per 2-1 al termine di una partita emozionante e combattuta. La squadra di casa, dopo essere andata in svantaggio con il gol di Novakovich, è riuscita a ribaltare il risultato grazie alle reti di Palumbo e Pedro Mendes.

Il match è iniziato con un Bari aggressivo, che ha trovato il gol del vantaggio al 22′ grazie a Novakovich. L’attaccante biancorosso ha sfruttato al meglio un cross proveniente dalla destra, anticipando la difesa del Modena e infilando il portiere con un colpo di testa preciso. Il gol ha dato fiducia agli ospiti, che hanno continuato a premere cercando il raddoppio, ma la difesa del Modena ha tenuto.

La svolta per il Modena è arrivata proprio allo scadere del primo tempo. Un intervento scomposto in area da parte di un difensore del Bari ha portato l’arbitro a indicare il dischetto del rigore. Dal punto di battuta, Palumbo è rimasto freddo e ha trasformato il penalty con una conclusione angolata, spiazzando il portiere avversario e riportando il risultato in parità.

Nel secondo tempo, il Modena ha mostrato un atteggiamento più aggressivo e determinato, cercando con insistenza il gol del vantaggio. Al 68′, la pressione dei canarini ha dato i suoi frutti. Pedro Mendes, entrato in campo nella ripresa, ha segnato il gol decisivo. Dopo un’azione corale sulla fascia destra, il pallone è arrivato a Mendes, che con un tiro potente e preciso da fuori area ha battuto il portiere del Bari, facendo esplodere di gioia i tifosi del Modena presenti allo stadio.

Nonostante gli sforzi finali del Bari per cercare il pareggio, il Modena ha mantenuto il controllo del match e ha difeso il risultato fino al triplice fischio dell’arbitro. Questa vittoria rappresenta un importante segnale di crescita per la squadra di casa, che ha dimostrato carattere e determinazione nel recuperare una partita iniziata in salita.