Serie B: altro ko per il Bari di Longo. Il Modena vince 2 a 1 in rimonta, decisivo Mendes. La classifica aggiornata

Si conclude con il risultato di 2 a 1 l’anticipo della seconda giornata di Serie B tra Modena e Bari. Gli uomini di casa si riscattano dalla sconfitta per 2 a 1 sul campo del Sudtirol e conquistano i primi tre punti stagionali. Secondo ko consecutivo, invece, per gli uomini di Moreno Longo, i quali si fanno rimontare dopo il gol del vantaggio siglato da Novakovich. Il rigore realizzato da Palumbo nei minuti di recupero del primo tempo e la firma all’esordio di Pedro Mendes fanno sorridere, dunque, mister Bisoli, espulso al 50′ per proteste.

CLASSIFICA AGGIORNATA

JUVE STABIA 3

CESENA 3

SALERNITANA 3

SUDTIROL 3

BRESCIA 3

COSENZA 3

MODENA 3*

SPEZIA 1

PISA 1

FROSINONE 1

MANTOVA 1

REGGIANA 1

SAMPDORIA 1

CATANZARO 1

SASSUOLO 1

CITTADELLA 0

CARRARESE 0

CREMONESE 0

PALERMO 0

BARI 0*

* una partita in più