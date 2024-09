Serie B: le gare della 5^ giornata più viste allo stadio

Dopo la pausa per le nazionali, la Serie B è finalmente tornata in campo, regalando emozioni e spettacolo in un weekend ricco di match avvincenti. Come sempre, i tifosi hanno giocato un ruolo fondamentale, riempiendo gli stadi per sostenere le proprie squadre del cuore.

Ecco la classifica degli spettatori presenti nelle varie partite disputate ieri, ordinata dal numero più alto al più basso:

1. Salernitana-Pisa: 15.083 spettatori

2. Bari-Mantova: 14.003 spettatori

3. Cesena-Modena: 13.974 spettatori

4. Cremonese-Spezia: 9.003 spettatori

5. Reggiana-Sudtirol: 8.665 spettatori

6. Cosenza-Sampdoria: 8.171 spettatori

7. Juve Stabia-Palermo: 6.493 spettatori

8. Brescia-Frosinone: 5.715 spettatori

9. Cittadella-Catanzaro: 3.872 spettatori

10. Carrarese-Sassuolo: 2.777 spettatori

Il ritorno della Serie B ha visto un ottimo afflusso di pubblico sugli spalti, con il match tra Salernitana e Pisa che ha registrato il maggior numero di spettatori, mentre la partita tra Carrarese e Sassuolo ha avuto l’affluenza più contenuta. L’entusiasmo dei tifosi è stato evidente in ogni stadio, rendendo il ritorno del campionato ancora più speciale.