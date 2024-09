Cesena verso il Palermo: tra martedì e mercoledì esami alla caviglia per Berti

Secondo quanto riportato da *Corriereromagna.it*, questa settimana sarà cruciale per il giovane talento del Cesena, Tommaso Berti, dopo il grave infortunio alla caviglia. Oggi il calciatore di Calisese toglierà il tutore e si sottoporrà a una serie di esami strumentali per chiarire i tempi di recupero. In particolare, una risonanza magnetica e un’ecografia saranno decisive per capire se ci siano lesioni legamentose, con gli esami programmati tra domani e mercoledì.

Il Cesena ha pianificato una settimana intensa di allenamenti, con sedute a porte aperte oggi e domani. L’allenamento odierno si terrà a Villa Silvia, così come quello di domani, che prevede una doppia sessione: al mattino, dalle 9:30, il lavoro sarà dedicato alla forza, mentre nel pomeriggio alle 15 sarà incentrato su esercizi tecnici.

A partire da mercoledì, gli allenamenti pomeridiani (inizio sempre alle 15) si terranno a porte chiuse, così come la rifinitura di venerdì mattina all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi. Questo ultimo allenamento precederà la partenza della squadra verso Palermo, dove il Cesena affronterà il prossimo impegno di campionato sabato, con fischio d’inizio alle ore 15.

La situazione di Berti sarà monitorata con attenzione dal team medico, e nei prossimi giorni si avrà un quadro più chiaro sui tempi di recupero e sul suo possibile ritorno in campo.