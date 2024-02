Serie B: le formazioni ufficiali di Ascoli-Cremonese

L’anticipo della 25esima giornata di Serie B si apre con Ascoli-Cremonese, il cui fischio d’inizio è fissato alle ore 20:30. I bianconeri sono a caccia di punti importanti per la salvezza, i grigiorossi invece per continuare a lottare per l’obbiettivo promozione. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

ASCOLI (3-4-1-2): Viviano; Mantovani, Bellusci, Vaisanen; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Celia; Caligara; Mendes, Rodriguez. Allenatore: Castori.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Abrego, Castagnetti, Falletti, Sernicola; Vazquez, Coda. Allenatore: Stroppa.