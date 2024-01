Serie B: lancio di petardi e fumogeni, maxi multa per il Palermo. Le decisioni del giudice sportivo

Attraverso il proprio sito ufficiale la Lega B rende note le decisioni del giudice sportivo dopo la 22^ giornata.

Maxi multa da 15mila euro per il Palermo in occasione della sfida contro il Catanzaro.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque petardi e quattro fumogeni, sul terreno di giuoco un fumogeno che, al 9° del primo tempo, costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto ed infine lanciato un fumogeno in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.