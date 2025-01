Serie B: la Carrarese crolla nel derby, lo Spezia vince 4 a 0 ed espugna lo Stadio dei Marmi. La classifica aggiornata

Un grande Spezia si aggiudica il derby contro la Carrarese. Allo “Stadio dei Marmi” il match, valido per la 22esima giornata di Serie B, viene vinto per 4 a 0 dalla formazione bianconera, protagonista di una prestazione superlativa. Partita subito in discesa per gli uomini di Luca D’Angelo, che al 20′ vanno in vantaggio grazie al gol di Francesco Pio Esposito su assist di Elia. La squadra ligure continua a mettere alle corde i propri avversari, e allo scadere del primo tempo raddoppiano con la doppietta del suo attaccante. Nella ripresa ci si aspetta una reazione da parte dei padroni di casa, ma la rete di Kouda cala il tris e rifila una mazzata psicologica agli uomini di D’Angelo. A realizzare il gol del definitivo ko ci pensa Salvatore Elia, che mette dunque la firma su tre punti importanti che permettono allo Spezia di consolidare il terzo posto e di andare a -5 dal Pisa, che oggi non va oltre lo 0 a 0 a Catanzaro. La Carrarese, invece, resta a quota 27 punti a ridosso della zona playoff.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Sassuolo – 52

Pisa – 47

Spezia – 42

Cremonese – 36

Palermo – 30

Juve Stabia – 30

Catanzaro – 29

Bari – 29

Cesena – 29

Mantova – 27

Carrarese – 27

Modena – 26

Brescia – 25

Reggiana – 25

Cittadella – 24

Sampdoria – 21

Salernitana – 21

Frosinone – 21

Sudtirol – 19

Cosenza – 18