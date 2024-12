Serie B: il tecnico Bisoli e quattro calciatori squalificati. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 18^ giornata

Al termine della 18^ giornata d’andata della Serie BKT, il Giudice Sportivo ha preso decisioni importanti riguardanti la disciplina in campo. Quattro calciatori sono stati squalificati per un turno oltre che al tecnico Bisoli:

“b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00 FLORENZI Aldo (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CEESAY Lars Joseph (Cesena): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BASTONI Simone (Cesena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). GIORGINI Andrea (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA,

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 3.000,00 BISOLI Pier Paolo (Brescia): ammonizione (Terza sanzione); per avere inoltre, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto a un dirigente della squadra avversaria espressioni minacciose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.