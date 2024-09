Serie B: il Brescia ne fa tre al Frosinone nei primi 45′. Avanti anche il Bari. I risultati parziali

La giornata di Serie B sta regalando emozioni già nella prima metà dei match in corso, con diverse partite sbloccate grazie a reti decisive. Vediamo insieme cosa è successo fino all’intervallo.

Bari-Mantova 1-0

Il Bari ha trovato il vantaggio grazie a una rete di Lella al 31′, in una partita combattuta con poche occasioni da gol fino a quel momento. Il Mantova ha faticato a trovare spazi e dovrà cambiare passo nella ripresa se vuole evitare la sconfitta.

Brescia-Frosinone 3-0

Il protagonista assoluto del primo tempo è stato Juric, che ha sbloccato il match già al 7′ minuto, per poi raddoppiare al 19′. Il Frosinone ha sofferto molto, non riuscendo a reagire alla doppia rete del Brescia, che ha messo in cassaforte il risultato con un terzo gol firmato da Olzer al 35′. La squadra di casa domina e sembra in pieno controllo della partita.

Cittadella-Catanzaro 0-0

A differenza degli altri campi, qui si registra ancora un equilibrio totale, con il punteggio bloccato sullo 0-0. Entrambe le squadre hanno creato qualche occasione, ma senza riuscire a concretizzare. Sarà interessante vedere se nella ripresa qualcuno riuscirà a rompere questo stallo.

Cremonese-Spezia 1-0

La Cremonese è avanti grazie al gol di Collocolo, che al 33′ ha trovato lo spazio per superare il portiere dello Spezia. Un match equilibrato fino a quel momento, ma il gol potrebbe dare slancio alla squadra di casa nella seconda metà.

Juve Stabia-Palermo 0-2

Il Palermo è avanti grazie alla rete di Segre, che al 18′ ha sbloccato il match. La Juve Stabia sul finale ha colpito una traversa con Racchetti, mentre al 41′ Adorante ha sfiorato il pari con un tiro di destro. Al 42′ sono i rosanero che trovano il raddoppio con Henry.