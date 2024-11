Serie B: ecco quale gara della 13^ giornata verrà trasmessa in chiaro su Dazn

Domani, venerdì 8 novembre, Frosinone-Palermo inaugurerà la 13esima giornata di Serie B. Anche in occasione di questo turno di campionato, DAZN trasmetterà in chiaro un match cadetto. Mantova-Cremonese sarà la gara che verrà trasmessa gratuitamente sulla piattaforma streaming: gli utenti non abbonati potranno seguire il match del “Menti” andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente.

