Serie B: cambia l’arbitro di Frosinone-Pisa

L’AIA ha annunciato un cambio nella designazione arbitrale per il match Frosinone–Pisa, valido per la decima giornata di Serie B, in programma domenica 27 ottobre. Davide Di Marco, inizialmente assegnato come direttore di gara, sarà sostituito da Antonio Giua, al suo esordio stagionale in Serie B. Rimangono invece invariati gli assistenti e i responsabili al VAR.

Ecco la nota ufficiale dell’AIA:

“Si comunica che Davide Di Marco, designato come arbitro per la gara Frosinone-Pisa valida per la 10ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma domenica 27 ottobre, sarà sostituito da Antonio Giua.”