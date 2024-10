Serie B: la classifica e la media spettatori nei settori ospiti. Palermo protagonista

Il Palermo si conferma una delle migliori tifoserie presenti in trasferta. Infatti StadiaPostCards.com ha stilato una classifica prendendo in considerazione il numero di partite fuori casa in cui, effettivamente, era possibile poter occupare i posti nel settore ospiti, escludendo dunque eventuali gare con divieti o restrizioni. Inoltre non sono presenti le gare su cui non ci sono ancora dati ufficiali.

CLASSIFICA TIFOSI IN TRASFERTA

Palermo 5.416 (6 partite)

Mantova 4.715 (5 partite)

Catanzaro 4.705 (4 partite)

Bari 4.683 (4 partite)

Salernitana 4.077 (4 partite)

Spezia 3.134 (5 partite)

Brescia 2.740 (4 partite)

Juve Stabia 2.663 (4 partite)

Reggiana 2.619 (4 partite)

Modena 2.414 (4 partite)

Cremonese 2.301 (5 partite)

Cosenza 2.241 (4 partite)

Cesena 2.079 (4 partite)

Pisa 1.890 (4 partite)

Carrarese 1.602 (5 partite)

Sampdoria 1.574 (3 partite)

Cittadella 595 (5 partite)

Frosinone 503 (4 partite)

Sassuolo 383 (5 partite)

Sudtirol 146 (4 partite)

MEDIA TIFOSI IN TRASFERTA

Catanzaro 1176

Bari 1171

Salernitana 1019

Mantova 943

Palermo 903

Brescia 685

Spezia 627

Juve Stabia 666

Reggiana 655

Modena 604

Cosenza 560

Sampdoria 525

Cesena 520

Cremonese 460

Pisa 473

Carrarese 320

Frosinone 126

Cittadella 119

Sassuolo 77

Sudtirol 37