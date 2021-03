Mauro Balata, presidente della Lega serie B, dopo della riconferma nella carica, nell’ambito di una serie di incontri istituzionali, è stato ricevuto dal Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, presso la caserma “Piave”.

Stando a quanto riferito da “Itasportpress.it”, nel corso della visita, il Presidente Balata ha illustrato al Gen. Zafarana le questioni di maggiore attualità e delicatezza per il settore calcistico soffermandosi sulla centralità dello sport e sulle dinamiche di crescita del campionato di B, in grado di suscitare l’interesse di un bacino di pubblico sempre più esteso e di generare un positivo impatto sociale tanto in “piazze storiche” quanto in altri piccoli e bellissimi centri del nostro Paese.





L’incontro si è concluso con l’auspicio di superare quanto prima l’attuale momento di crisi e di poter guardare al futuro con serenità, dando spazio a nuovi progetti basati sulla crescita dei giovani.