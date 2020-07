Si complica ulteriormente la già difficile situazione in classifica del Trapani. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, il club granata si è visto aumentare da uno a due punti la penalizzazione in classifica per gli stipendi di febbraio pagati in ritardo. Dunque classifica da riscrivere in Serie B, con un altro -1 per il Trapani.