Il match della 34esima giornata di Serie B tra Ascoli e Modena termina con il risultato di 0 a 0. Partita povera di emozioni, ma i bianconeri lasciano punti per strada per via dell’errore di Nestorovski dal dischetto. Un punto all’esordio per Pierpaolo Bisoli, che in settimana ha preso il posto di Bianco sulla panchina emiliana.

