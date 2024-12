Serie A: vittoria casalinga per il Venezia, Cagliari battuto 2-1. La classifica aggiornata

Termina 2-1 la gara di serie A tra Venezia e Cagliari.

Il Venezia ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Cagliari in una partita che ha regalato colpi di scena e momenti di tensione. Il match si è giocato in una cornice vibrante, con il pubblico che ha sostenuto con fervore le proprie squadre.

Il Venezia ha aperto le marcature al 39′ grazie a un’ottima realizzazione di Zampano, che ha dato il via a un primo tempo conclusosi con il vantaggio dei padroni di casa. Nel secondo tempo, il Venezia ha continuato a spingere, trovando la rete del raddoppio con Oristano al 62′, ma il gol è stato annullato dal VAR per un fuorigioco millimetrico, mantenendo il punteggio sul filo del rasoio.

Nonostante il disappunto per il gol annullato, il Venezia non si è perso d’animo e ha trovato il vero raddoppio al 68′ con Sverko, che ha finalizzato una brillante azione di squadra, rafforzando la posizione del Venezia nel match. Il Cagliari, tuttavia, non ha tardato a rispondere e al 76′ ha accorciato le distanze con Pavoletti, che ha sfruttato un’incertezza della difesa avversaria per insaccare da pochi passi.

Napoli – 38 punti

Atalanta – 37 punti

Inter – 34 punti

Lazio – 34 punti

Fiorentina – 31 punti

Juventus – 28 punti

Bologna – 28 punti

Milan – 26 punti

Udinese – 20 punti

Empoli – 19 punti

Roma – 19 punti

Torino – 19 punti

Genoa – 16 punti

Lecce – 16 punti

Como – 15 punti

Parma – 15 punti

Verona – 15 punti

Cagliari – 14 punti

Venezia – 13 punti

Monza – 10 punti