Serie A: svelato Orbita, il pallone Puma ispirato agli anni ’80 e ‘90

Il nuovo pallone Puma Orbita Serie A per la stagione 2024/25 è un omaggio entusiasmante alla storia e alla tradizione del calcio italiano, progettato per esaltare l’esperienza sia dei giocatori che dei tifosi. Questa innovazione da parte di Puma e della Lega Serie A mostra un evidente impegno nel migliorare continuamente gli aspetti tecnici e estetici del gioco.

L’attenzione ai dettagli, come l’uso di una base bianca arricchita da grafiche colorate in stile anni ’80 e ’90 e l’introduzione di pannelli a forma di stella per ridurre il numero di cuciture, non solo migliora l’aspetto visivo ma anche le prestazioni del pallone. Queste caratteristiche promettono di migliorare la connessione dei giocatori con il pallone, facendo leva su un design che riduce l’assorbimento d’acqua e migliora la consistenza del rimbalzo grazie alla schiuma POE.

La superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm è un altro aspetto tecnico notevole, migliorando l’aerodinamica e la durabilità del pallone. Inoltre, la vescica in gomma e la valvola PAL (Puma Air Lock) assicurano un eccellente mantenimento dell’aria e un rimbalzo costante, caratteristiche cruciali per il gioco ad alto livello.

In sintesi, il Puma Orbita Serie A non è solo un pallone da calcio, ma un pezzo di tecnologia avanzata che rispecchia l’evoluzione del gioco e celebra lo spirito del calcio italiano. Questa iniziativa di Puma e della Lega Serie A promette di accendere ancora di più la passione dei tifosi, elevando l’esperienza del calcio nella stagione 2024/25.