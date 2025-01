Serie A: super Roma all’Olimpico, Lazio sotto 2-0 all’intervallo

Nel primo tempo del derby capitolino, la Roma conduce 2-0 sulla Lazio. Partono meglio i giallorossi, Pellegrini ha sbloccato il risultato al 10° con un tiro a giro, seguito dal raddoppio di Saelemaekers al 18°, rapido a sfruttare una respinta di Provedel. Nonostante la Lazio abbia provato a reagire, la squadra di Baroni non è riuscita a creare occasioni concrete. La Roma ha gestito con solidità, mostrando compattezza e incisività in attacco. Super 45′ per l’ex rosanero Paulo Dybala, tante giocate e grande personalità. All’intervallo Lazio sotto 0-2.

