Serie A: solo un pari tra Lazio e Como, all’Olimpico finisce 1-1. La classifica aggiornata

Il match tra Lazio e Como si è concluso con un pareggio 1-1, dopo una partita intensa e piena di azioni decisive. La Lazio ha aperto il punteggio al 34′ grazie a un gol di Boulaye Dia, su assist di Matteo Guendouzi dopo una mischia in area. Tuttavia, il Como non si è arreso e ha trovato il pareggio al 72′ con Patrick Cutrone, che ha finalizzato un preciso cross di Gabriel Strefezza.

Durante il secondo tempo, la partita è rimasta equilibrata con entrambe le squadre che hanno cercato di prendere il sopravvento. La Lazio ha avuto diverse occasioni per andare nuovamente in vantaggio, inclusa una serie di calci d’angolo e punizioni che non sono state capitalizzate. Da parte sua, il Como ha dimostrato resilienza, bloccando diversi tentativi della Lazio di chiudere la partita.

Il Como ha mostrato un gioco di squadra coeso, mantenendo il possesso e creando occasioni attraverso passaggi mirati e azioni individuali. Il gol di Cutrone ha rinvigorito la squadra che ha continuato a spingere per un risultato positivo.

Verso la fine della partita, la Lazio ha cercato disperatamente di sfruttare un calcio di punizione e un ultimo angolo, ma la difesa del Como è stata efficace nel neutralizzare le minacce. La partita è quindi terminata con un pareggio, lasciando entrambe le squadre a riflettere su ciò che avrebbero potuto fare per portare a casa i tre punti.

Ecco la classifica aggiornata di serie A:

Napoli – 44 punti

Atalanta – 41 punti

Inter – 40 punti

Lazio – 36 punti

Juventus – 32 punti

Fiorentina – 32 punti

Bologna – 28 punti

Milan – 27 punti

Udinese – 25 punti

Roma – 23 punti

Torino – 21 punti

Empoli – 20 punti

Genoa – 20 punti

Parma – 19 punti

Como – 19 punti

Verona – 19 punti

Cagliari – 17 punti

Lecce – 17 punti

Venezia – 14 punti

Monza – 10 punti