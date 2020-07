Niente soste. La 35esima giornata, dopo le vittorie negli anticipi di Atalanta e Milan, è pronta a proseguire in un altro mercoledì di calcio. Inaugurato dalla sfida del ‘Tardini’ tra Parma e Napoli, due squadre senza grossi obiettivi di classifica ma non per questo senza motivazioni.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Siligardi, Caprari, Karamoh. A disposizione: Colombi, Iacoponi, Regini, Inglese, Laurini, Barillà, Gervinho, Kulusevski, Sprocati. All. D’Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Allan; Politano, Lozano, Insigne. A disposizione: Karnezis, Luperto, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Hysaj, Zielinski, Elmas, Lobotka, Younes, Callejon, Mertens. All. Gattuso.