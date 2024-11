Serie A: pari in rimonta per il Lecce contro l’Empoli. La classifica aggiornata

Allo Stadio Via del Mare, Lecce ed Empoli si affrontano in un match combattuto, terminato con un pareggio per 1-1. È l’Empoli a portarsi in vantaggio al 33’ grazie a Pietro Pellegri, che sfrutta un’occasione favorevole in area e batte il portiere del Lecce con precisione, siglando il momentaneo 0-1. La squadra di casa fatica a trovare la via del gol, con l’Empoli che difende compatto e cerca di mantenere il risultato.

Il Lecce, però, non si arrende e riesce a trovare il pareggio nel secondo tempo. Al 77’, Pierotti riesce a superare la difesa empolese e insacca il gol dell’1-1, facendo esplodere i tifosi di casa. Nel finale, entrambe le squadre cercano il gol della vittoria, ma senza successo, e si devono accontentare di un punto ciascuna.

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca all’Empoli, che aveva sperato di portare a casa i tre punti dopo il vantaggio di Pellegri, ma che rappresenta un buon risultato per il Lecce, capace di rimanere in partita e di trovare il pareggio nel momento decisivo.