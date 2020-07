Le due partite di serie A delle ore 19:30 valide per la trentunesima giornata si sono appena concluse. Nessuna rete tra Fiorentina e Cagliari, con un pari a reti bianche che è valso un punto per entrambe. Sempre più nera la situazione del Genoa che invece ha perso in casa per 1-2 contro il Napoli.