Serie A, nuovi obblighi per i club: novità sui campi di gioco

Come riportato da calcioefinanza.it, tra le tante regole che un club deve rispettare per poter giocare nel campionato di Serie A alcune riguardano i terreni di gioco degli stadi in cui si disputano le partite.

Tra gli aspetti più interessanti, quello legato al monitoraggio e ai requisiti minimi delle superfici di gioco: “Le verifiche dei campi di gioco ed il monitoraggio delle condizioni agronomico prestazionali delle loro superfici saranno effettuati dalla Lega Serie A, prima di ogni avvio di campionato e durante il corso dello stesso, per il tramite di suoi incaricati che si avvarranno di idonea strumentazione utile all’accertamento dei parametri di seguito elencati”, come riportato dal documento ufficiale della Lega.

Per i campi da calcio ci saranno dei criteri penalizzanti (livello 1 e di livello 2), che se non rispettati possono portare a sanzioni pecuniarie: “I Terreni di Giuoco sui quali si disputano gare organizzate dalla LNPA devono, anche al fine di perseguire l’omogeneità delle prestazioni agonistiche, rispondere ai requisiti minimi prestazionali di cui alla tabella che segue, pena la riconduzione dell’eventuale mancato rispetto a criteri Penalizzanti di Livello 1». Lo stesso dicasi per i “criteri Penalizzanti di Livello 1”.

Tra questi ci sono criteri come il colore del prato, l’umidità del suolo e la densità erbosa.