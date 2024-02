Serie A, nodo calendario. Casini: «Sovrapposizione campionato-coppe europee inevitabile»

Tanti i temi affrontati durante l’assemblea di Lega che si è tenuta nella giornata di oggi e della quale ha parlato il presidente Lorenzo Casini in conferenza stampa.

Ecco le sue parole:

Tema calendario: «È stata presentata la bozza di calendario internazionale, che verrà approvato a marzo ed è iniziata una discussione interna alla Serie A relativamente al numero di partite, in vista anche delle decisioni che riguarderanno le competizioni italiane».

«Si è preso contezza di quale sarà il quadro. È molto fitto, c’è una presa d’atto e l’uniformità di vedute sulla posizione: dai dati che sono emersi, negli ultimi vent’anni, mentre a livello nazionale il numero di partite non è incrementato, se non con la Final Four di Supercoppa, a livello internazionale le partite sono cresciute in modo vertiginoso. Un altro tema è la sovrapposizione delle partite di campionato con le coppe europee, che diventerà inevitabile. Prima di discutere di format alternativi, è opportuno chiarire alcune cose».