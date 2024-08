Serie A: Mbangula sblocca il match, Weah raddoppia. E’ 2-0 tra Juventus e Como all’intervallo

Termina il primo tempo del match di Serie A tra juventus e Como. La squadra di Fabregas prova a gestire la sfera senza paura con un possesso palla prolungato ma spesso sterile.

E’, infatti, la Juventus a rendersi pericolosa in più occasioni. A sbloccarla è Mbangula al 23′ che con un destro a giro, infila Pepe Reina sull’angolino basso alla sinistra dell’estremo difensore. A raddoppiare ci pensa Weah, il terzino sfrutta un cross basso dalla sinistra e colpisce la sfera superando per la seconda volta Reina al 45′.Il primo tempo termina sul punteggio di 2-0 per i bianconeri.