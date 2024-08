Serie A: l’Atalanta domina al Via del Mare, Lecce sconfitto 0-4. La classifica aggiornata

Termina il match al Via del Mare. L’Atalanta di Gasperini non sfigura e vince nella gara d’esordio contro il Lecce per 0-3.

A sbloccare la gara ci pensa il neo acquisto Brescianini che al 35′ ribadisce in rete, in ribattuta, il gol dello 0-1. A mettere il sigillo sul match ci pensa Retegui al 45′. Al 57′ sempre il centravanti dei nerazzurri segna la rete del 0-3, prima che Brescianini al 66′ firmi il gol del definitivo 0-4.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA:

Atalanta 3

Verona 3

Lazio 3

Genoa 1

Inter 1

Milan 1

Fiorentina 1

Parma 1

Bologna 1

Udinese 1

Monza 1

Torino 1

Empoli 1

Roma 1

Cagliari 1

Lecce 0

Juventus 0 *

Como 0 *

Venezia 0

Napoli 0