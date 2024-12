Serie A: Mbangula regala il pari alla Juventus, Bologna rimontato 2-2. La classifica aggiornata

Termina la sfida tra Juventus e Bologna, valevole per il campionato di Serie A. Parte benissimo il Bologna: Ndoye all’11’ col destro scheggia il palo alla sinistra di Perin. Al 17′ Ndoye ancora propositivo, crossa dalla destra, il traversone è in direzione di Pobega ma Locatelli lo anticipa. E’ al 30′ che si sblocca la gara: Ndoye raccoglie il suggerimento di Holm concludendo con un destro sul primo palo. Posizione defilata ma efficace, Perin battuto. Al 33′ risponde la Juventus: Conceicao sulla destra illumina e corre, arriva quasi sul fondo e crossa rasoterra indietro verso il centro dove trova Fagioli che si divora il gol del pareggio: il centrocampista spara troppo alta la sua conclusione. Nella ripresa, la gara si accende: al 53′ Pobega raddoppia per il Bologna e mette il match in salita. La Juventus prova a reagire e trova la rete dell’1-2 con Koopmainers al 70′. Il gol del pari arriva al 90+3′ con la rete con il destro a giro di Mbangula.

CLASSIFICA

Atalanta – 34

Napoli – 32

Inter – 31

Fiorentina – 28

Lazio – 28

Juventus – 27

Milan – 22

Bologna – 22

Udinese – 17

Empoli – 16

Torino – 16

Parma – 15

Genoa – 15

Cagliari – 14

Roma – 13

Lecce – 13

Verona – 12

Como – 11

Monza – 10

Venezia – 8