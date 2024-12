Serie A: l’Empoli avanti 1-4 a Verona dopo i primi 45′

Il primo tempo di Verona-Empoli regala spettacolo e un risultato sorprendente, con gli ospiti che dominano la scena al Bentegodi e chiudono la prima frazione sul 1-4.

Sebastiano Esposito si prende la scena nei primi 20 minuti: al 16’ sblocca il match e, appena tre minuti dopo, raddoppia, dimostrando una forma straordinaria. Al 33’, è Cacace a portare l’Empoli sul 3-0 con un gol di pregevole fattura.

L’Hellas Verona tenta di riaprire la partita al 36’, accorciando le distanze con Tengstedt, ma al 42’ arriva la quarta rete dell’Empoli firmata da Colombo, che spegne le speranze di rimonta della squadra di casa.

Un primo tempo a senso unico per l’Empoli, che approfitta di una difesa del Verona in grande difficoltà. Il secondo tempo si preannuncia come una sfida difficile per i padroni di casa, chiamati a rispondere con orgoglio per limitare i danni.