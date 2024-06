Serie A: Atalanta stesa 3 a 2 dalla Fiorentina, gli uomini di Gasperini chiudono al quarto posto. Classifica finale e verdetti

Il match di recupero della 29esima giornata di Serie A tra Atalanta e Fiorentina si è appena concluso con il risultato di 2-3. La partita viene decisa tutta nel primo tempo: ad aprire le danze è la rete immediata di Andrea Belotti, ma i padroni di casa ritrovano il pareggio con Lookman. Subito dopo ci pensa Nico Gonzalez a riportare i suoi compagni in vantaggio, ma ancora una volta i nerazzurri riacciuffano i viola grazie al sigillo di Scalvini. Alla fine della prima frazione di gioco, in seguito al gol di Ranieri annullato per fuorigioco, Belotti sigla la doppietta personale che si risulta decisiva per la Fiorentina. I toscani chiudono il campionato all’ottavo posto a quota 60, mentre agli uomini di Gasperini non riesce il sorpasso alla Juventus e concludono la stagione al quarto posto.

CLASSIFICA FINALE

Inter 94

Milan 75

Juventus 71

Atalanta 69

Bologna 68

Roma 63

Lazio 61

Fiorentina 60

Torino 53

Napoli 53

Genoa 49

Monza 45

Lecce 38

Verona 37*

Udinese 37

Cagliari 36

Empoli 36

Frosinone 35

Sassuolo 30

Salernitana 17

CAMPIONE D’ITALIA: Inter

QUALIFICATE IN CHAMPIONS LEAGUE: Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna

QUALIFICATE IN EUROPA LEAGUE: Roma, Lazio

QUALIFICATA IN CONFERENCE LEAGUE: Fiorentina

RETROCESSE IN SERIE B: Salernitana, Sassuolo, Frosinone