Serie A: Kolo Muani sblocca il match al Maradona, è 0-1 tra Napoli e Juventus all’intervallo

Al Maradona di Napoli i partenopei di mister Antonio Conte affrontano la Juventus di Thiago Motta. I padroni di casa cercano di allungare in classifica sull’Inter, mentre i bianconeri vorrebbero avvicinarsi al quarto posto occupato attualmente dalla Lazio. Nella prima frazione di gioco, sono i partenopei a cercare di portarsi in avanti, grazie anche ad una spinta non indifferente da parte dei propri sostenitori. A trovare la rete è però la Juventus: Kolo Muani al 40′ è reattivo e bravo ad insaccare la sfera da pochi metri. All’intervallo ospiti avanti 0-1.

