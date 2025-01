Serie A: il Napoli ribalta la Juventus nel secondo tempo, al Maradona termina 2-1. La classifica aggiornata

Termina il match tra Napoli e Juventus. Al Maradona i partenopei di mister Antonio Conte affrontano la Juventus di Thiago Motta. I padroni di casa cercano di allungare in classifica sull’Inter, mentre i bianconeri vorrebbero avvicinarsi al quarto posto occupato attualmente dalla Lazio. La Juve va in vantaggio allo scadere del 45′ con il primo gol in bianconero di Kolo Muani: palla arretrata, dalla destra, verso Lobotka che viene però anticipato all’ultimo da Anguissa. girata immediata del francese e palla in rete.

Nella ripresa il Napoli si accende. Prima arriva la rete del pari con Anguissa che di testa insacca in rete al 57′. I partenopei decidono di accelerare e al 63′, su calcio di rigore, Lukaku spiazza Di Gregorio e realizza la rete del definitivo 2-1.

CLASSIFICA

Napoli – 53 punti

Inter – 47 punti

Atalanta – 43 punti

Lazio – 39 punti

Juventus – 37 punti

Fiorentina – 33 punti

Bologna – 33 punti

Milan – 31 punti

Roma – 27 punti

Udinese – 26 punti

Torino – 26 punti

Genoa – 23 punti

Como – 22 punti

Cagliari – 21 punti

Empoli – 20 punti

Parma – 20 punti

Lecce – 20 punti

Verona – 19 punti

Venezia – 15 punti

Monza – 13 punti