Serie A: il Verona crolla in casa. La Juventus vince 3 a 0 al Bentegodi, decisivo Vlahovic. La classifica aggiornata

Si conclude con un netto 0-3 il posticipo della seconda giornata di Serie A tra Verona e Juventus. I bianconeri, trascinati da un super Vlahovic, ottengono i tre punti dopo il successo all’esordio contro il Como. La doppietta del serbo e la rete del giovane Savona permettono agli uomini di Thiago Motta di volare al primo posto in classifica, in solitaria, a punteggio pieno. Battuta d’arresto, invece, per i padroni di casa dopo la vittoria contro il Napoli nella scorsa giornata.

CLASSIFICA

Juventus 6

Inter 4

Torino 4

Genoa 4

Udinese 4

Parma 4

Empoli 4

Verona 3

Atalanta 3

Lazio

Napoli 3

Fiorentina 2

Cagliari 2

Milan 1

Roma 1

Monza 1

Venezia 1

Bologna 1

Como 1

Lecce 0