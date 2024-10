Serie A: il Venezia batte in rimonta l’Udinese. Tra Empoli e Inter finisce 0-3. Risultati finali e classifica aggiornata

Terminano le gare di serie A giocate alle ore 18.30.

Inter Supera Empoli con una Doppietta di Frattesi e un Gol di Martinez

All’Empoli, l’Inter ha messo a segno una vittoria convincente, battendo i padroni di casa per 3-0. Nonostante un gol annullato a Darmian al 19′ per fuorigioco, i nerazzurri hanno rotto l’equilibrio nella ripresa. Al 50′, Davide Frattesi ha trovato la rete del vantaggio, segnando con un tiro preciso. L’Inter ha raddoppiato al 67′ ancora per mano di Frattesi, che con una doppietta personale ha messo il sigillo sulla partita. Lautaro Martinez, al 79′, ha poi siglato il terzo gol, consolidando una prestazione di alto livello per la squadra di Simone Inzaghi.

Venezia Vince in Rimonta contro l’Udinese

A Venezia, la squadra di casa ha completato una rimonta spettacolare, vincendo 3-2 contro l’Udinese. Gli ospiti avevano preso il comando nel primo tempo con due gol rapidi di Sandi Lovric al 19′ e di Fernando Bravo al 25′. Tuttavia, il Venezia ha ridotto il divario al 41′ con un rigore trasformato da Joel Pohjanpalo. Il pareggio è arrivato al 56′ grazie a un tiro da fuori area di Nicolussi Caviglia.

Il match è stato deciso al 86′, quando Pohjanpalo ha convertito un altro rigore, portando il Venezia in vantaggio e completando la sua personale doppietta. Con questo risultato, il Venezia dimostra una notevole resilienza, mentre l’Udinese riflette su una partita che sembrava avere in pugno. Entrambi gli incontri di questa giornata di Serie A hanno offerto momenti di grande calcio e emozioni, dimostrando ancora una volta perché il campionato italiano rimane uno dei più seguiti e appassionanti d’Europa.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli – 25 punti

Inter – 21 punti

Juventus – 17 punti

Fiorentina – 16 punti

Atalanta – 16 punti

Lazio – 16 punti

Udinese – 16 punti

Milan – 14 punti

Torino – 14 punti

Bologna – 12 punti

Empoli – 11 punti

Roma – 10 punti

Como – 9 punti

Verona – 9 punti

Cagliari – 9 punti

Monza – 8 punti

Parma – 8 punti

Venezia – 8 punti

Lecce – 8 punti

Genoa – 6 punti