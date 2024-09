Serie A: il Napoli domina all’Unipol Domus, Cagliari sconfitto 0-4. La classifica aggiornata

All’Unipol Domus di Cagliari, è il Napoli a dominare. Dopo uno stop, a causa di una sospensione del match per lancio di petardi in campo, la squadra di Antonio Conte schiaccia i sardi per 0-3. Ad aprire le danze è Di Lorenzo che al 18′ realizza la rete dello 0-1.

Nella ripresa il copione non cambia, Kvaratskhelia al 66′ e Lukaku al 70′ realizzano le altre due reti, prima dello 0-4 di Buongiorno nel finale, che permettono ai partenopei di abbandonare il rettangolo verde con il bottino pieno.

CLASSIFICA

Napoli 9

Juventus 8

Torino 8

Inter 7*

Udinese 7*

Verona 6*

Empoli 6

Atalanta 6

Milan 5

Genoa 5

Lazio 4*

Parma 4*

Lecce 4

Fiorentina 3

Roma 3

Bologna 3

Monza 2*

Cagliari 2

Como 2

Venezia 1