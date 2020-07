Al termine dei 90 minuti di gioco il Lecce compie l’impresa. Battuta al “Via del mare” la Lazio per 2-1. Nel primo tempo Caicedo porta in vantaggio la Lazio e successivamente Babacar per il Lecce porta il risultato in parità. Nel secondo tempo decide la sfida Lucioni per i padroni di casa. Espulso nel finale Patric per i biancocelesti.