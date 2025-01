Serie A: il Genoa batte 2-0 il Monza. La classifica aggiornata

Il Genoa ha superato il Monza con un risultato di 2-0 in una partita caratterizzata da numerosi momenti chiave. Koni De Winter ha aperto il punteggio per il Genoa al 61′ minuto, convertendo di testa un cross di Aaron Martin, segnando il primo gol della partita. Il raddoppio è arrivato al 84′ quando Johan Vasquez ha sfruttato un cross di Maxwel Cornet per segnare di testa da breve distanza.

Durante il match, il Genoa ha creato diverse opportunità da calcio di angolo e da punizioni, ma ha trovato un valido oppositore in Stefano Turati, portiere del Monza, che ha compiuto alcune parate decisive. Il Monza ha cercato di rispondere, soprattutto tramite tentativi da parte di Gianluca Caprari e Andrea Carboni, ma senza successo.

La partita si è conclusa dopo cinque minuti di recupero, con il Genoa che ha mantenuto il controllo del gioco fino al triplice fischio finale del direttore di gara, assicurandosi una vittoria importante.

La classifica aggiornata

Napoli – 53 punti

Inter – 50 punti

Atalanta – 46 punti

Lazio – 39 punti

Juventus – 37 punti

Fiorentina – 36 punti

Milan – 34 punti

Bologna – 34 punti

Roma – 30 punti

Torino – 26 punti

Udinese – 26 punti

Genoa – 26 punti

Como – 22 punti

Empoli – 21 punti

Cagliari – 21 punti

Parma – 20 punti

Verona – 20 punti

Lecce – 20 punti

Venezia – 16 punti

Monza – 13 punti