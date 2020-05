Secondo quanto riporta “Libero”, la serie A rischia di saltare prima di ricominciare. Oggi è attesa la data di inizio. Il ministro Spadafora deve stabilire il giorno della ripartenza ma un sospetto contagio al Bologna fa tremare: la squadra finirebbe per 2 settimane in isolamento. E se succede a campionato ricominciato? I playoff sembrano l’unica soluzione per finire la stagione. Per quanto riguarda il Bologna, se dovesse accadere un fatto simile a campionato ripartito? Dopo due mesi che hanno visto decine di incontri fra gli esperti sanitari e coloro che comandano il calcio, la risposta ad oggi è: “e chi lo sa”? Nessuno è stato capace di risolvere il vulnus di tutta la faccenda, il che deve far riflettere sulla reale competenza degli attori in campo. Oppure non lo si è voluto fare per interessi di parte?”.