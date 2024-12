Serie A: il Bologna vince a Torino, granata sconfitti 0-2. La classifica aggiornata

Il Bologna conquista tre punti fondamentali con una vittoria esterna per 2-0 contro il Torino in una partita combattuta e ricca di episodi. I rossoblù salgono in classifica, mentre il Torino resta fermo e deve fare i conti con una serie di errori e sfortuna.

Primo Tempo

Il match si apre subito con un episodio chiave: all’8′ il Bologna ottiene un rigore dopo l’intervento del VAR, ma Santiago Castro si fa ipnotizzare da Vanja Milinkovic-Savic che para il tiro dagli 11 metri, tenendo il risultato sullo 0-0.

Nel resto del primo tempo, le due squadre cercano spazi ma senza incidere particolarmente. Al 21′, un colpo di testa di Adam Masina impegna Federico Ravaglia, che risponde con un grande intervento. Poco dopo, Santiago Castro sfiora il gol con un colpo di testa fuori di poco. La prima frazione si chiude senza reti nonostante diverse occasioni per il Bologna.

Secondo Tempo

Il Bologna rientra in campo con determinazione. Al 61′, Tommaso Pobega colpisce la traversa con una conclusione dalla distanza, spaventando il Torino. Tuttavia, il gol arriva al 71′: Thijs Dallinga raccoglie un assist di Juan Miranda e insacca un tiro potente all’incrocio dei pali, portando in vantaggio i rossoblù.

Il Torino prova a reagire con Samuele Ricci e Yann Karamoh, ma la difesa bolognese è attenta e respinge ogni tentativo. All’83′ il Bologna trova il raddoppio con Tommaso Pobega, che raccoglie un rimbalzo e segna con un tiro preciso all’angolino basso. Dopo un controllo al VAR, il gol viene convalidato.

Ecco la classifica aggiornata:

Atalanta – 37

Napoli – 35

Inter – 34

Fiorentina – 31

Lazio – 31

Juventus – 28

Bologna – 28

Milan – 26

Udinese – 20

Empoli – 19

Torino – 19

Roma – 16

Genoa – 16

Lecce – 16

Parma – 15

Como – 15

Verona – 15

Cagliari – 14

Monza – 10

Venezia – 10