Serie A: il Bologna cala il tris alla Salernitana. La classifica aggiornata

Termina 3-0 il match delle 12.30 tra Bologna e Salernitana. I felsinei sono andati in vantaggio già al 14′ con Orsolini e al 44′ hanno trovato il raddoppio con Saelemaekers. A metà secondo tempo è ancora Orsolini che va a segno calciando di mancino dal limite, la palla si impenna e viene insaccata di testa da Odgaard che era però in netto fuorigioco.

All’80’ la Salernitana ci prova ad accorciare le distanze Simy imbuca per Candreva che prova a far passare il pallone sotto la pancia di Ravaglia ma trova la risposta, anche fortunosa, del portiere rossoblu. Nulla da fare per i granata, al 90’+2′ sono i rossoblù a mettere la parola fine alla gara andando a segno con Lykogiannis.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 76

Milan 65

Juventus 59

Bologna 57

Roma 51

Atalanta 50

Lazio 46

Napoli 45

Torino 44

Fiorentina 43

Monza 42

Genoa 35

Lecce 28

Udinese 27

Verona 26

Cagliari 26

Empoli 25

Frosinone 25

Sassuolo 23

Salernitana 14