Futuro Thiago Motta, telenovela finita: il tecnico ha scelto | Sorpresa clamorosa sulla prossima panchina

L’allenatore italo-brasiliano ha ormai deciso su quale panchina siederà il prossimo anno, facendo così terminare finalmente i rumors sul suo conto dopo un lungo tira e molla.

Nella stagione attuale la sorpresa più grande che c’è stata in Serie A è di sicuro il Bologna. Il club felsineo infatti, contro ogni pronostico più roseo, si trova in piena zona Champions League, e quando manca ormai sempre meno alla chiusura del campionato, il miracolo sembra potersi compiere davvero.

I meriti maggiori di ciò vanno dati ovviamente a mister Thiago Motta. L’ex centrocampista di Inter e PSG infatti ha guidato la squadra con maestria, consentendo ai suoi ragazzi di esprimere un gioco spumeggiante e concreto, ma allo stesso tempo rivalutando alcuni giocatori che sembravano ormai finiti nel dimenticatoio e facendo esplodere diversi giovani. Grazie a quanto di buono ha fatto fin qui però le voci sul conto del tecnico negli ultimi mesi sono aumentate in maniera esponenziale.

Tanti club di alto livello infatti hanno cominciato a seguirlo da vicino, decisi ad affidargli la panchina in vista del prossimo anno, e ovviamente il mister è stato accostato di volta in volta a squadre diverse. La soluzione a questo enigma però sembra essere finalmente arrivata. Secondo le ultime indiscrezioni infatti l’allenatore ha ormai deciso quale squadra guidare il prossimo anno, per la sorpresa di tutti.

Ecco dove allenerà Thiago Motta

Stando ad alcune voci delle ultime ore, il tecnico pare aver informato la società bolognese che, nel caso in cui riuscisse a portare la squadra a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League, sarebbe entusiasta di rimanere per un’altra stagione sulla panchina rossoblù, in modo da giocarsi l’Europa che conta in una città in visibilio.

Il 41enne però è in scadenza di contratto con i felsinei, e per questa ragione dovrebbe prolungare il proprio accordo quanto prima. E’ probabile in realtà che un incontro in questo senso tra le due parti avvenga solo a campionato concluso.

Scelta sorprendente del tecnico

Qualora le voci sulla permanenza del mister in terra bolognese venissero confermate, si tratterebbe di una grande sorpresa, visto che diverse big sono sulle tracce dell’allenatore.

Juventus, Milan e tante altre infatti sembravano intenzionate ad affidargli la guida tecnica il prossimo anno, e perciò una permanenza a Bologna sarebbe davvero clamorosa. Vedremo come si evolveranno le cose nelle prossime settimane.