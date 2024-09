Serie A: un grande Como conquista Bergamo, Atalanta sconfitta 3 a 2. La classifica aggiornata

Termina con il risultato di 1-3 il posticipo della quinta giornata di Serie A tra Atalanta e Como. I bergamaschi, avanti 1 a 0 alla fine del primo tempo grazie al bel gol di Zappacosta, si arrende all’ottima prova fornita dagli uomini di Fabregas, già pericolosi nei primi 45 minuti di gioco. Rientrati dagli spogliatoi, infatti, la squadra i lariani pareggiano prima con Strefezza e poi vanno in vantaggio con l’autogol di Kolasinac sul tiro di Paz. Successivamente Fadera cala il tris. Ai nerazzurri non basta il gol di Lookman su rigore a fine partita per evitare la sconfitta.

CLASSIFICA

Torino 11

Napoli 10

Udinese 10

Juventus 9

Empoli 9

Inter 8

Milan 8

Lazio 7

Roma 6

Atalanta 6

Verona 6

Fiorentina 6

Bologna 6

Como 6

Parma 5

Genoa 5

Lecce 5

Venezia 4

Monza 3

Cagliari 2