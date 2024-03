Serie A e B insieme per la riforma. Casini: «C’è sintonia»

Serie A e Serie B insieme per le riforme dei campionati.

«La Serie A e B hanno sempre lavorato bene. I due documenti di riforme delle due leghe si sovrappongono per il 90% come giusto che sia, c’è sintonia». Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, a chi chiede di come le due componenti arrivino al consiglio federale del prossimo 28 marzo sul tema delle riforme.

«È stato un confronto costruttivo e non si è parlato del consiglio federale», ha sottolineato anche il numero uno della Lega Serie B, Mauro Balata. É Casini a spiegare poi i temi dell’incontro avvenuto ieri. «È stata la terza riunione congiunta dei consigli di Lega di A e di B su alcuni temi comuni come i prelievi tra le due leghe, ovvero il paracadute e i contributi per le neo promosse», ha specificato Casini, che ha poi concluso parlando del percorso di riforme da portare avanti con la FIGC.