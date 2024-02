Termina il primo tempo del match di Serie A tra Juventus e Udinese. I padroni di casa cercano di creare le occasioni per passare in vantaggio ma è proprio l’Udinese a sfruttare l’occasione più importante del match riuscendo a passare in vantaggio fino all’intervallo grazie alla rete di Giannetti.

Di seguito il parziale:

Juventus-Udinese 1-0 (Giannetti 25′)