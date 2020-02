Notizia in vista della prossima stagione calcistica per la Serie A. Infatti, dal 2021 si giocherà alle 12.30 anche il sabato. Iniziativa che, come riportato dal “Corriere della Sera” ed evidenziato dallo stesso presidente di Lega, Paolo Dal Pino, ha l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di pubblico dall’estero, esportando le gare di Serie A fuori dai confini nazionali.