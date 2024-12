Serie A: crolla il Bologna al Dall’Ara, il Verona vince per 2-3. La classifica aggiornata

Termina il primo tempo nel campo di Serie A tra Bologna e Verona. Una partita intensa e piena di capovolgimenti fin dai primi minuti di gioco, con i padroni di casa che provano a fare la partita mentre il Verona cerca di difendersi per poi ripartire. A sbloccare il match sono gli uomini di Italiano: Dominguez imbeccato da Castro firma il gol del vantaggio. Proprio in contropiede, al 38′, Sarr è freddo a pochi passi da Skorupski siglando l’1-1. Al 45+2′ è Tengstedt a portare avanti gli uomini di Zanetti. Nella ripresa la vince il Verona. L’espulsione di Pobega non taglia del tutto le gambe ai rossoblù che riescono a trovare il pari con Dominguez. Il Verona, però, la chiude grazie allautogol di Castro all’88’.

CLASSIFICA

Atalanta – 41 punti

Napoli – 41 punti

Inter – 40 punti*

Lazio – 35 punti

Fiorentina – 32 punti*

Juventus – 32 punti

Bologna – 28 punti

Milan – 27 punti

Udinese – 24 punti

Torino – 20 punti

Roma – 20 punti

Empoli – 19 punti

Genoa – 19 punti

Parma – 18 punti

Como – 18 punti

Verona – 18 punti

Lecce – 16 punti

Cagliari – 14 punti

Venezia – 13 punti

Monza – 10 punti

* Una partita in meno