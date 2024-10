Serie A: clamorosa caduta della Roma, la Fiorentina vince 5 a 1 e vola in zona Champions. La classifica aggiornata

La nona giornata di Serie A si conclude con una travolgente Fiorentina che, con un sonoro 5 a 1, batte la Roma davanti al proprio pubblico. I viola vanno subito in vantaggio con la rete di Kean e raddoppiano con il rigore realizzato da Beltran. Al 39′ Koné prova a riaprire i conti, ma l’attaccante italiano fiorentino ristabilisce le distanze segnando la sua doppietta personale. Ad inizio ripresa, Edoardo Bove rifila il poker ai suoi ex compagni, che poi rimangono in dieci per l’espulsione di Hermoso. Come se non bastasse, l’autogol di Hummels, al suo esordio in giallorosso, rende ancora più pesante la sconfitta. Numeri da Champions League per la Fiorentina, da stasera quarta insieme all’Atalanta, che mette a segno la terza vittoria consecutiva, realizzando nuovamente altre cinque reti dopo il 6 a 0 della scorsa settimana rifilato al Lecce.

CLASSIFICA

Napoli – 22 punti

Inter – 18 punti

Juventus – 17 punti

Fiorentina – 16 punti

Atalanta – 16 punti

Lazio – 16 punti

Udinese – 16 punti

Milan – 14 punti*

Torino – 14 punti

Empoli – 11 punti

Roma – 10 punti

Bologna – 9 punti*

Como – 9 punti

Cagliari – 9 punti

Verona – 9 punti

Monza – 8 punti

Parma – 8 punti

Genoa – 6 punti

Venezia – 5 punti

Lecce – 5 punti

*Una partita in meno