La Stampa: “Torino, Cairo valuta la cessione: incontri con il colosso Red Bull”

Negli ultimi mesi, il legame tra il Torino FC e la Red Bull ha generato un’ondata di voci e speculazioni: il colosso austriaco non si sarebbe limitato a sponsorizzare la squadra, ma sarebbe pronto ad approfondire il suo coinvolgimento con i granata. Tutto è iniziato con l’annuncio dell’accordo come Official Energy Drink Partner del Torino, il primo impegno della Red Bull in Serie A sotto la guida del CEO Mark Mateschitz.

Collaborazione o Acquisizione?

Secondo La Stampa, Urbano Cairo, presidente del Torino, avrebbe avuto più incontri con emissari della Red Bull nelle ultime settimane. All’inizio si sarebbe parlato di un’espansione del contratto di sponsorizzazione, ma il discorso si sarebbe poi ampliato verso un possibile interesse di acquisizione della società granata. Red Bull avrebbe messo sul tavolo la condizione chiave di avere uno stadio di proprietà, essenziale per sviluppare progetti commerciali e garantire flussi di cassa autonomi.

Lo Stadio Olimpico: Nodo Cruciale

La concessione dello Stadio Olimpico, attuale casa del Torino, è destinata a scadere nell’estate del 2025, e Cairo è già in trattativa con il sindaco Stefano Lo Russo per il rinnovo. Tuttavia, il Comune di Torino potrebbe valutare una possibile vendita, condizione che permetterebbe alla Red Bull di attuare il modello di gestione adottato con altre squadre internazionali. L’acquisizione di uno stadio di proprietà è infatti un pilastro della strategia del gruppo, come dimostrato dai successi ottenuti con il Salisburgo e il Lipsia.

I Movimenti di Cairo

Segnali che suggeriscono un potenziale cambiamento di proprietà includono anche alcune scelte recenti di Cairo, come la cessione in extremis di Raoul Bellanova, il 22 agosto, per circa 25 milioni di euro. Tale operazione potrebbe essere stata motivata dalla necessità di alleggerire i conti in vista di una trattativa con la Red Bull. Inoltre, Cairo avrebbe avviato discussioni per il ritiro delle fideiussioni aperte per il Torino, segnale di una possibile cessione.

Strategia Red Bull: Un Piano Oculato

La Red Bull ha confermato di essere official energy drink del Torino per la stagione 2024/2025, ma la storia recente suggerisce che la sua strategia sportiva va ben oltre le semplici sponsorizzazioni. Con diverse acquisizioni in ambito sportivo e contratti analoghi firmati quasi in contemporanea con club come l’Everton, il brand austriaco sta ampliando il suo raggio d’azione in Europa. Se il dossier sull’acquisizione del Torino si concretizzasse, si tratterebbe di una mossa ambiziosa che potrebbe rivoluzionare la storia del club e aprire le porte a nuovi investimenti.

Con i prossimi mesi cruciali per la decisione sullo stadio e una possibile acquisizione all’orizzonte, i tifosi del Torino sono in attesa di sviluppi che potrebbero segnare l’inizio di una nuova era.