Repubblica: “Francesco Totti e il ritorno al calcio, la tentazione si chiama Como”

Francesco Totti, storico capitano della Roma e icona del calcio italiano, potrebbe fare ritorno sui campi della Serie A. La tentazione si chiama Como, e secondo Repubblica, il progetto è intrigante: Totti vorrebbe provare ad allenarsi per un paio di mesi con i lariani e poi valutare la possibilità di scendere in campo. Sette anni dopo l’addio al calcio, il “Capitano” sta pensando a un rientro in grande stile, ispirato da illustri esempi di atleti che hanno fatto clamorosi ritorni nelle loro rispettive discipline.

Gli Esempi Iconici

Totti, che ha passato tutta la sua carriera con la maglia della Roma, può trarre ispirazione da sportivi che, come lui, non hanno saputo resistere alla chiamata del campo. Michael Jordan, ad esempio, è tornato a giocare a basket due volte: la prima, con i Chicago Bulls, gli ha fruttato altri tre titoli NBA; la seconda, con i Washington Wizards, forse meno memorabile, ma altrettanto iconica. Anche George Foreman ha conquistato il titolo mondiale di pugilato a 45 anni, contro un avversario di 27 anni, dimostrando che l’età è solo un numero.

Il Fascino di un Ritorno e le Sfide

Il possibile ritorno di Totti potrebbe infondere entusiasmo ai tifosi del Como e non solo. La sua presenza sui campi di Serie A riaccenderebbe la passione di milioni di appassionati e metterebbe in luce l’amore indissolubile del Capitano per il gioco. Tuttavia, le sfide fisiche a 47 anni non sono da sottovalutare, e Totti sa bene che un ritorno in campo, anche per pochi mesi, richiede una condizione atletica elevata.

Totti è consapevole dei rischi, ma i suoi propositi ricordano altri ritorni e dimostrano che la passione per lo sport supera qualsiasi ostacolo. Per ora, il piano è di iniziare con un periodo di allenamenti e, come ha detto lo stesso Totti, “poi si vedrà.”