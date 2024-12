Serie A: Carlos Augusto e Thuram firmano il successo dell’Inter, Como sconfitto 2 a 0 a San Siro. La classifica aggiornata

I gol di Carlos Augusto e di Thuram ad inizio e fine secondo tempo permettono all’Inter di continuare la propria corsa Scudetto. A San Siro i nerazzurri si impongono 2 a 0 nel posticipo della 17esima giornata di campionato contro il Como e volano a -3 dalla capolista Atalanta, con una partita in meno. Uomini di Fabregas molto organizzati in campo nella prima frazione di gioco, dove rischiano pochissimo contro i padroni di casa che si rendono pericolosi solamente con Dumfries, il quale fallisce un rigore in movimento. Al 48′, però, Carlos Augusto viene dimenticato da Dossena sul corner battuto da Calhanoglu e insacca l’1 a 0. In pieno recupero, invece, Thuram chiude la pratica sull’assist di Zielinski.

CLASSIFICA:

Atalanta – 40 punti

Napoli – 38 punti

Inter – 37 punti*

Lazio – 34 punti

Fiorentina – 31 punti*

Juventus – 31 punti

Bologna – 28 punti*

Milan – 26 punti*

Udinese – 23 punti

Empoli – 19 punti

Roma – 19 punti

Torino – 19 punti

Genoa – 16 punti

Lecce – 16 punti

Como – 15 punti*

Parma – 15 punti

Verona – 15 punti

Cagliari – 14 punti

Venezia – 13 punti

Monza – 10 punti

*Una partita in meno