Serie A: cala il sipario. L’Empoli batte la Roma 2-1 e si salva. Dramma sportivo allo Stirpe, il Frosinone è in B. I risultati

Va in scena l’ultima giornata della regular season del campionato di Serie A. Ancora diversi i verdetti da stabilire, soprattutto su chi scenderà in Serie B e il prossimo anno affronterà anche i rosanero. Va in scena l’ultima giornata della regular season del campionato di Serie A. Ancora diversi i verdetti da stabilire, soprattutto su chi scenderà in Serie B e il prossimo anno affronterà anche i rosanero. Solo Lazio-Sassuolo e Frosinone-Udinese chiudono il primo tempo senza reti. 2-2 scoppiettante tra Verona e Inter, con la doppietta di Arnautovic da sottolineare. 1-1 invece tra Empoli e Roma, con i giallorossi che nel finale trovano il gol del pari con Aouar. Nella ripresa tutte cade su Empoli e Roma. I giallorossi cadono al Castellani: Niang al 90+2′ regala la salvezza all’Empoli. In B scende il Frosinone, la squadra di Di Francesco perde 0-1 contro l’Udinese con il gol di Davis che regala i tre punti.

I risultati finali:

Empoli-Roma 2-1 (Cancellieri 13′, Aouar 45+1′; Niang 90+2′)

Frosinone-Udinese 0-1 (Davis 76′)

Lazio-Sassuolo 1-1

Verona-Inter 2-2

CLASSIFICA FINALE

Inter 94

Milan 75

Juventus 71

Atalanta 69 *

Bologna 68

Roma 63

Lazio 61

Fiorentina 57 *

Torino 53

Napoli 53

Genoa 49

Monza 45

Lecce 38

Verona 37*

Udinese 37

Cagliari 36

Empoli 36

Frosinone 35

Sassuolo 30

Salernitana 17